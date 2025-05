Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani si prende la rivincita su Arcangelo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca poco alla fine di Uomini e Donne, dove non mancheranno i colpi di scena. Tra le protagoniste ci sarà sicuramente Gemma Galgani, la quale si è presa una sbandata non corrisposta per Arcangelo. Dagli spoiler si apprende che la dama di Torino deciderà di prendersi una rivincita dopo il due di picche ricevuto dall’uomo. Gemma deciderà di dare una bella lezione ad Arcangelo con la complicità di Mariana. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che le due dame si alleeranno per irrompere nel camerino del cavaliere ed urargli contro tutto il loro disappunto per il suo comportamento. Arcangelo deciderà di interrompere con entrambe la conoscenza, facendo perdere la pazienza alle due donne. Gemma prenderà sotto braccio Marina per poi tornare in studio vittoriose.

Uomini e Donne anticipazioni: Arcangelo lascia il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Arcangelo deciderà di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi a causa di alcuni problemi di natura famigliare. Una nuova batosta per Gemma Galgani che pensava di aver trovato nel cavaliere il suo lieto fine. Nuova stagione deludente per la dama di Torino, che non riuscirà a lasciare il programma nemmeno questa volta. Per questo motivo, si prospetta per la donna una lunga estate da single. Il dating show chiuderà la sua stagione il prossimo 30 maggio con un’ultima puntata che terrà alta l’attenzione del pubblico italiano. Il programma saluterà gli italiani per alcuni mesi per poi tornare a settembre con la nuova stagione.