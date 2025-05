Uomini e Donne anticipazioni: Arcangelo abbandona il trono over, torna Giuseppe

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena avverranno nel finale di stagione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende Arcangelo deciderà di uscire dal programma per un problema di natura personale. Una decisione che farà storcere il naso sia a Gemma Galgani che a Marina, le due dame con le quali aveva intrapreso una conoscenza. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che le due dame uniranno le forze contro Arcangelo, attaccandolo con estrema decisione. Ma Arcangelo non abbasserà la testa, rimanendo indifferente di fronte a tanta rabbia da parte di Marina e Gemma. L’uomo poi scapperà nel backstage, rifugiandosi in bagno, dove verrà raggiunto dalla dama di Torino. Ma anche qui la donna non avrà il confronto sperato perché l’uomo si rifiuterà di vederla.

Uomini e Donne anticipazioni: Rosanna rivela di essere innamorata di Giuseppe

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che il pubblico assisterà al ritorno in studio di Giuseppe in compagnia di Rosanna, con la quale era uscito dal programma. La coppia racconterà di aver vissuto dei momenti idilliaci lontano dalle telecamere di Cinecittà. A tal proposito, Rosanna dichiarerà di essersi innamorata follemente del siciliano. Allo stesso tempo, Giuseppe dovrà vedersela con Gianni Sperti che lo sfiderà in una gara di ballo. Inoltre ci saranno delle novità anche per Francesca e Giovanni, che faranno un passo in avanti con la loro frequentazione. I due decideranno di approfondire la loro conoscenza senza però abbandonare insieme il dating show.