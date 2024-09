Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani show, rissa con un cavaliere!

Ieri 27 settembre si è registrata una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano grande attenzione è stata focalizzata su Gemma Galgani, protagonista di momenti di tensione. In dettaglio, la dama di Torino ha accolto in studio Valerio con il quale si sta conoscendo meglio. Il cavaliere si è presentato a Uomini e Donne con un completino intimo dopo averle mandato messaggi durante tutta la settimana. In studio però Valerio è stato oggetto di una segnalazione. L’uomo sarebbe stato beccato in compagnia di una sua amica in un centro commerciale mentre teneva in mano il regalo di Gemma Galgani. Quest’ultima ha iniziato a nutrire dei dubbi sulla buonafede di Valeria, tanto da credere di non essere il solo interesse per lui.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani molla uno schiaffo a Valerio

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno proposto di chiamare l’amica di Valerio al telefono per conoscere la realtà dei fatti. Dopodiché Gemma sempre nel dubbio ha scelto di chiudere la conoscenza con il cavaliere dopo avergli mollato uno schiaffo in pieno viso. L’uomo a questo punto è uscito dallo studio per poi tornare più volte per chiedere perdono a Gemma per quello che è accaduto. Armando, intanto, è intervenuto in difesa della dama di Torino mentre Maura e Mario hanno chiuso la loro conoscenza a causa di troppi pregiudizi tra di loro. Il cavaliere campano ha inoltre passato la notte con Margherita. Per questo motivo, Morena ha deciso di chiudere la frequentazione con lui.