Uomini e Donne, dramma per Armando Incarnato: chiede aiuto a Maria De Filippi

Armando Incarnato è diventato il protagonista della prima puntata di Uomini e Donne, che è andata in onda lo scorso 23 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma prossimamente in televisione rivelano che il cavaliere napoletano sceglierà di condividere il suo dramma famigliare con la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Armando Incarnato ammetterà di avere dei gravi problemi famigliari che lo attanagliano. L’uomo racconterà che da qualche settimana non può più vedere sua figlia. Il cavaliere di Uomini e Donne apparirà molto sofferente per tale situazione, tanto da pregare Maria De Filippi di provare a risolvere la delicata situazione. Armando proporrà alla conduttrice di fare un appello per poter incontrare nuovamente la bambina.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani conosce due uomini

Ma i colpi di scena non sono finiti qui per quanto concerne le nuove puntate di Uomini e Donne trasmesse prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che Gemma Galgani farà la conoscenza di due uomini mentre in studio giungeranno Teresa Langella e Andrea Del Corso, appena diventati marito e moglie. Anche Tony di Temptation Island sarà presente come ospite. L’uomo infatti sarà il deejay delle sfilate di dame e cavalieri delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Mario Cusitore, invece, cambierà idea dopo aver pensato di lasciare la trasmissione. La conduttrice aveva chiesto allo speaker di rimanere in trasmissione se lui non avesse accettato la proposta. Ma ecco che Mario tornerà in studio per darsi una nuova chance nel trovare l’amore in tv.