Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani ruba un cavaliere di Barbara De Santi

Tante novità sono accadute nel corso della seconda registrazione del dating show di Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, Ida Platano ha ricevuto un’offerta per prendere parte al parterre delle dame. Ma l’ex tronista almeno per ora ha deciso di non prendere parte a Uomini e Donne. Maria De Filippi a questo punto le ha detto che può tornare quanto si sentirà pronta. Inoltre spazio a Gemma Galgani, la quale ha chiesto di poter conoscere Raffaele. Un cavaliere giunto in studio per conoscere Barbara De Santi ma rifiutato da quest’ultima. Una presenza non nuova del programma visto che aveva già partecipato al trono over nella stagione 2017 per corteggiare proprio Gemma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani da una chance a Raffaele

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani ha deciso di dare una chance a Raffaele. Inoltre, Tina Cipollari ha fatto danzare la dama torinese insieme a Valeria con la speranza di vedere un bacio. Peccato che la frequentazione tra i due sia già giunta ai titoli di coda. Alessandro e Maria Teresa hanno deciso di tornare come ospiti fissi di questa edizione nonostante siano diventati una coppia. Armando Incarnato, invece, ha provocato Aurora Tropea. Ma quest’ultima ha deciso di non stare al gioco del cavaliere del napoletano. Diego Tavani ha fatto la conoscenza di due dame giunte in studio per conoscerlo. L’uomo ha deciso di mandarne via una terza, attirando le critiche in studio. La nuova edizione di U&D avrà inizio il prossimo 16 settembre. Tutti i giorni da lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.