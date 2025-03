Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani presa in giro da Orlando, lui cacciato dal programma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ennesima delusione per Gemma Galgani. La dama di Torino ha scoperto un retroscena clamoroso nei confronti di Orlando, il cavaliere con il quale ha intrapreso una conoscenza all’interno di Uomini e Donne. Secondo Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, l’uomo si è rivelato essere un bugiardo. Orlando infatti sarebbe soltanto nel programma di Maria De Filippi per ottenere un po’ di visibilità. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari aveva messo in dubbio la sincerità del cavaliere dal fare estroso quasi goliardico. In quell’occasione, l’opinionista aveva detto di non credere all’interesse di Orlando verso Gemma, visto che non l’aveva baciata in nessuna esterna. Anche questa volta, Tina Cipollari ha avuto ragione. Secondo quando trapelato, Orlando sarebbe fidanzato da ben 20 anni.

Uomini e Donne anticipazioni: Orlando ha una fidanzata da oltre vent’anni

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che ci sono brutte notizie per Gemma Galgani. Anche questa volta, la dama di Torino andrà incontro ad una delusione amorosa che la farà soffrire nuovamente. Nei giorni scorsi, la donna era stata avvisata dalla sua acerrima nemica di stare attenta, visto che Orlando non l’aveva mai baciata durante le esterne. In studio, Orlando aveva rimproverato Tina per non aver baciato Cosimo durante l’esterna. Dagli spoiler si apprende che Gemma non l’ha presa bene alla scoperta che il cavaliere è fidanzato da oltre vent’anni con una donna russa. La donna si è scagliata con tutte le forze contro di lui, dando vita ad una lite senza precedenti. Alla fine, Gemma ha deciso di chiudere per sempre la conoscenza con Orlando mentre lui non è apparso per nulla intimorito. L’uomo con il suo fare goliardico ha chiesto di rimanere in studio a corteggiare altre dame. Peccato che Maria De Filippi l’abbia invitato a lasciare il programma.