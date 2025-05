Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani insegue Arcangelo ma lui scappa in bagno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate di Uomini e Donne che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che grande attenzione sarà focalizzata sulle vicende dei protagonisti del trono over. In particolare, Gemma Galgani non si rassegnerà a perdere Arcangelo, che deciderà di interrompere la loro conoscenza. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che Maria De Filippi mostrerà in studio un filmato della precedente registrazione in cui la dama di Torino si reca nel camerino del cavaliere. Ma Arcangelo si rifiuterà di vedere Gemma e userà alcuni stratagemma per raggiungere il suo intento. L’uomo si chiuderà all’interno di un bagno, coprendosi con un cuscino.

Uomini e Donne anticipazioni: Valentina ed Emanuele lasciano il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 annunciano che ci saranno degli sviluppi anche per altri protagonisti del trono over. In particolare, due coppie decideranno di lasciare il programma mano nella mano. Stiamo parlando di Valentina ed Emanuele insieme a Gianmarco e Cristina. Grande attenzione anche per Sebastiano, che deciderà di dare una chance al rapporto con Fulvia. Gabriele, invece, farà la conoscenza di Serena scesa in studio. Il dating show di Maria De Filippi si appresta ad andare in vacanza. L’ultima puntata del programma dovrebbe andare in onda il prossimo 31 maggio sui teleschermi di Canale 5 salvo cambiamenti dell’ultimo momento.