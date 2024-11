Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani è arrivata al limite, addio al programma?

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi dove ci saranno momenti di tensione che non saranno dimenticati dai telespettatori. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la vera protagonista sarà Gemma Galgani. La dama di Torino darà vita ad una nuova discussione con Tina Cipollari che è tornata nuovamente ad attaccarla. Un duro confronto che durerà oltre venti minuti nello studio di Uomini e Donne. In questo frangente, Gemma Galgani dichiarerà di voler abbandonare il programma dietro consiglio anche delle sue sorelle. La donna dimostrerà di non sopportare più le esternazioni di Tina che l’avrebbe presa di mira con atteggiamenti disturbanti.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani vuole lasciare il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Tina Cipollari non mollerà un centimetro e accuserà Gemma di aver avuto relazioni con uomini poco trasparenti. Ad innescare tutto le dichiarazioni fatte dalla torinese a Verissima dove aveva rivelato alcuni episodi del passato accaduti in studio tra loro due. Fortunatamente l’intervento di Fabio riporterà la calma tra Tina e Gemma Galgani. Il cavaliere italo-canadese continuerà a voler conoscere Gemma nonostante i consigli di Tina. Tuttavia, questo gesto non basterà a placare le ire funeste della dama che ribadirà ancora una volta di aver intenzione di abbandonare la trasmissione che la vede protagonista da oltre 15 anni. U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5.