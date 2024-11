Uomini e Donne anticipazioni dal 18 al 22 novembre: Tina Cipollari rovina la conoscenza tra Fabio e Gemma Galgani?

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che Gemma Galgani sarà l’assoluta protagonista delle vicende del trono over. Tina Cipollari si scaglierà come una furia contro la dama di Torino: l’opinionista consiglierà a Fabio di stare molto attento alla dama, facendogli vedere alcuni filmati delle vecchie sfilate in cui era stata protagonista. Dagli spoiler di Uomini e Donne si apprende che Fabio non si lascerà intimidire dalle parole di Tina e per questo deciderà di continuare la conoscenza con Gemma. Alessio, invece, sarà protagonista di una nuova esterna sia con Jenny che con Serena. Con quest’ultima il cavaliere si lascerà andare ad un bacio appassionato.

Uomini e Donne puntate 18-22 novembre: Martina fa conoscere i suoi fratelli a Ciro

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 18 al 22 novembre su Canale 5, Maria De Filippi darà spazio ai protagonisti del trono classico e in particolare a Ciro e Martina. Quest’ultima deciderà di portare il suo corteggiatore in esterna dopo averlo convinto a rimanere nel programma per lei. La tronista porterà il ragazzo a fare la conoscenza dei suoi fratelli, rendendolo maggiormente partecipe della sua vita. Un’iniziativa che avrà presto i suoi frutti visto che alla fine i due si baceranno. Ma ecco che Gianmarco si scatenerà contro Martina una volta tornati nello studio. Il corteggiatore scapperà nel backstage visibilmente amareggiato, tanto che la tronista sarà costretta a seguirlo per placare la sua ira. Comunque, l’uomo deciderà di non tornare in studio mentre Martina farà la conoscenza di Francesco, un nuovo corteggiatore giunto in studio per lei.