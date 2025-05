Uomini e Donne anticipazioni: due coppie lasciano il trono over, ecco chi sono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa stagione di Uomini e Donne si appresta a chiudere i battenti nelle prossime settimane. Il dating show condotto da Maria De Filippi vedrà molte uscite di scena che faranno molto parlare di loro. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che Giuseppe prenderà la decisione di abbandonare il trono over. L’uomo deciderà di andarsene per approfondire la conoscenza con Rosanna, per la quale avrebbe perso la testa. La coppia apparirà molto complice e innamorata, tanto da voler passare dei giorni in Sicilia. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Guido farà una dichiarazione d’amore per Gloria. L’uomo pronuncerà parole importanti per la dama dopo alcune settimane di conoscenza. Sabrina, invece, scoppierà a piangere a dirotto dopo aver assistito all’uscita di scena di Giuseppe.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma in lacrime per via di Arcangelo

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci saranno novità importanti anche per Alessio. Per lui scenderà una donna che deciderà di tenere. Inoltre grande spazio per Gemma Galgani. Per la donna ci saranno brutte notizie visto che vedrà la sua storia con Arcangelo finire nei peggiori dei modi. Una conoscenza che sembrava procedere col vento in poppa se poi le cose non avessero preso un’altra piega. L’uomo ha iniziato a frequentare anche Maria, suscitando la delusione di Gemma Galgani. Un comportamento che ha destato l’ilarità di Tina Cipollari, che non ha esitato a rimproverare la dama di Torino, rea di piangere lacrime per un uomo che ha appena conosciuto.