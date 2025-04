Uomini e Donne anticipazioni: Sabrina Zago schiaffeggia Guido, lo studio gelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 22 aprile si è registrata negli studi Elios di Cinecittà una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti molti colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che Sabrina Zago è stata l’assoluta protagonista della registrazione. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che la dama ha avuto una violenta lite con Guido. Tra loro due sembrava che ci potesse essere un lieto fine, peccato che non sia andata così. Il confronto è finito nei peggiori dei modi. Sabrina ha schiaffeggiato il cavaliere al termine di un’accesa lite. Un gesto che ha sconvolto tutti i presenti in studio compreso Guido. Non è chiaro cosa sia successo tra i due ma sembra qualcosa di bollente.

Uomini e Donne anticipazioni: Guido continua la sua conoscenza con Gloria

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Guido ha continuato la sua conoscenza con Gloria Nicoletti dopo aver detto addio a Sabrina Zago. In studio, l’uomo ha raccontato di essersi trovato molto bene insieme alla dama. Ma i colpi di scena per quanto concerne l’ultima registrazione di U&D non sono finiti qui perché anche i protagonisti del trono classico hanno fatto molto parlare. In particolare, Francesca ha deciso di abbandonare definitivamente il programma dopo che all’inizio era stata data come possibile scelta. Gianmarco Steri non è sembrato molto dispiaciuto per l’abbandono della ragazza, ammettendo che l’avrebbe mandata a casa in questa registrazione.