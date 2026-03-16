Uomini e Donne anticipazioni: due amatissime dame tornano in studio, ecco chi sono

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Uomini e Donne continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano con grandi colpi di scena. Dagli spoiler delle nuove puntate del dating show previste prossimamente su Canale 5 si apprende che lo studio vedrà due grandi ritorni. In particolare, Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante decideranno di far ritorno nel programma che avevano lasciato in seguito ad alcune delusioni d’amore. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Elisabetta Gigante confiderà di aver sentito Sebastiano durante la sua lontananza dal programma. Il tentativo di riconciliazione non andrà per il verso giusto. La toscana inoltre racconterà che Stefano l’ha contattata più volte mostrandosi molto interessato a lei. Sebastiano, invece, non tornerà in studio per un faccia a faccia con Elisabetta.

Uomini e Donne anticipazioni. Sabrina Zago torna in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate previste prossimamente su Canale 5 rivelano che Sabrina Zago tornerà nello studio. La dama deciderà di riprendere la frequentazione con Davide. Nel frattempo, ci saranno novità anche per Alessio, tra i protagonisti assoluti di questa stagione del trono over. L’uomo verrà lasciato definitivamente da Rosanna. Il cavaliere continuerà a frequentare solo Deborah con la speranza di costruire qualcosa di serio.