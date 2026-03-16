Spettacolo Italia

Uomini e Donne anticipazioni: due amatissime dame tornano in studio, ecco chi sono

Giulia Bertaccini16 Marzo 2026
Uomini e Donne anticipazioni, è finita tra Cinzia e Mario
Sara Guadenzi e Alessio (Screen Witty Tv)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano con grandi colpi di scena. Dagli spoiler delle nuove puntate del dating show previste prossimamente su Canale 5 si apprende che lo studio vedrà due grandi ritorni. In particolare, Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante decideranno di far ritorno nel programma che avevano lasciato in seguito ad alcune delusioni d’amore. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Elisabetta Gigante confiderà di aver sentito Sebastiano durante la sua lontananza dal programma. Il tentativo di riconciliazione non andrà per il verso giusto. La toscana inoltre racconterà che Stefano l’ha contattata più volte mostrandosi molto interessato a lei. Sebastiano, invece, non tornerà in studio per un faccia a faccia con Elisabetta.

Uomini e Donne anticipazioni. Sabrina Zago torna in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate previste prossimamente su Canale 5 rivelano che Sabrina Zago tornerà nello studio. La dama deciderà di riprendere la frequentazione con Davide. Nel frattempo, ci saranno novità anche per Alessio, tra i protagonisti assoluti di questa stagione del trono over. L’uomo verrà lasciato definitivamente da Rosanna. Il cavaliere continuerà a frequentare solo Deborah con la speranza di costruire qualcosa di serio.

Giulia Bertaccini16 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©