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Un cigno nero alla “Cunzaria” di Manfredonia

Dopo aver sorpreso Bari, il Cigno nero é arrivato a Manfredonia nella giornata odierna ed è stato fotografato da Michele Ionata.

La presenza di questo animale è piuttosto insolita: il cigno nero, nome scientifico “Cygnus atratus”, è una specie originaria dell’Australia, introdotta in Europa soprattutto in parchi e laghetti ornamentali.



Ragion per cui potrebbe trattarsi di un esemplare allontanatosi da un’area privata o da uno specchio d’acqua interno.

La presenza di un cigno nero, nella storia, è sempre associata ad un evento inatteso.