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Manfredonia, coppia va via senza pagare in una pizzeria del Porto Turistico: l’appello

Una coppia ieri sera ha cenato in una nota pizzeria del Porto Turistico di Manfredonia, andando via senza pagare il conto.

Il proprietario del locale ha diffuso la storia sui social lanciando un appello: “”A te che ieri sera, con molta fretta, hai pensato di alzarti dal tavolo e andare via senza saldare il conto: ti consigliamo di tornare entro 24 ore nel nostro locale per sistemare quanto dovuto. In caso contrario, saremo costretti a procedere con una denuncia alle autorità competenti.”

“Il nostro locale è completamente videosorvegliato, sia internamente che all’esterno.

Può sembrare un gesto da poco, ma non lo è. Dietro il mondo della ristorazione ci sono persone che lavorano con impegno, sacrifici, serate lontano da casa, weekend passati al servizio degli altri e tanta passione per fare al meglio il proprio lavoro.

Ogni conto non pagato non è solo una “furbata”: è una mancanza di rispetto verso chi cucina, serve, pulisce, organizza e ogni giorno dà tutto per offrire un’esperienza piacevole ai propri clienti.

Siamo certi che si sia trattato di una leggerezza. Ti aspettiamo per rimediare.”