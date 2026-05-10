Racconto di una notte cambia di programmazione: la bella novità per i fans

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno appassionando il pubblico italiano. La dizi turca racconta la storia d’amore impossibile tra un poliziotto di nome Mahir e di una dolce fanciulla Canfeza. Sbarcata da poche settimane in Italia, le vicende ambientate in Turchia subiranno un importante cambio di programmazione per quanto concerne la sua messa in onda. Secondo quanto reso noto dalla guida tv di Mediaset, Racconto di una notte sbarcherà anche nel weekend a partire dalla settimana dal 18 al 24 maggio. La storia di Mahir e Canfeza andrà in onda sabato 23 e domenica 24 maggio subito dopo l’appuntamento di Beautiful. La dizi turca prenderà il posto lasciato vacante da La forza di una donna, che terminerà il 22 maggio con una puntata in prima serata.

Racconto di una notte sbarca nel weekend

La storia di Mahir e Canfeza sbarcherà al weekend a partire dal 24 maggio sui teleschermi di Canale 5. Racconto di una notte inoltre andrà in onda anche nella fascia pomeridiana a partire dal 18 maggio, prendendo il posto de La forza di una donna. Restano confermati gli appuntamenti con la dizi turca alla domenica in prima serata. La serie tv è pronta a conquistare i telespettatori italiani per provare a bissare il successo ottenuto dagli altri prodotti made in Turchia come Endless Love, Terra Amara, La Notte nel cuore e La forza di una donna.