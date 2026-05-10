Helena Prestes, sorprende i fans nella notte: cosa ha fatto

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans. La modella brasiliana si trova attualmente in America dove sta facendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. La compagna di Javier Martinez ha sorpreso i suoi sostenitori nel cuore della notte. La 35enne di San Paolo ha infatti avviato una diretta nel suo profilo Twitch, che ha da poco aperto. La donna ha inaugurato la sua avventura nella piattaforma di streaming più famosa al mondo. Nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva rivelato la sua intenzione di sbarcare su Twitch: “Mi sto divertendo tantissimo a capire il setting di Twitch, è come tornare indietro nel tempo a un periodo della mia vita in cui passavo ore al computer giocando a Counter-Strike. Twitch Ci vediamo presto“.

Helena Prestes come Zeudi Di Palma: sbarca su Twitch

La modella brasiliana ha deciso d’intraprendere una nuova avventura, sbarcando su Twitch. La donna ha deciso di seguire quanto fatto da Zeudi Di Palma, con la quale ha condiviso l’esperienza all’interno del Grande Fratello 2024. L’ex Miss Italia è diventata in poco tempo tra le streamer più importanti in Italia. Un successo quello dell’ex gieffina che è finito al centro di pesanti critiche. Il portale Fanpage ha riportato un aumento anomalo di abbonamenti con picchi di 70 mila, derivati dalla sua community internazionale che spesso regala subs agli utenti.