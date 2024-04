Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Paudice già vicino alla scelta? Ecco chi ha puntato

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Maria De Filippi darà spazio al trono di Daniele Paudice, diventato tronista dopo la scelta di Brando. ll giovane però non ha suscitato la simpatia del pubblico a causa del suo atteggiamento un po’ strafottente. Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta lo scorso 15 aprile e riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che Daniele farà due esterne: una con Marika e una con Gaia. Il giovane ammetterà di sentirsi più vicino a Marika, tanto da stare molto bene con lei. Parole che scateneranno la reazione di Gaia che si trincererà dietro un muro di silenzio.

Uomini e Donne anticipazioni: Diego continua la conoscenza con Jessica

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi darà spazio ai protagonisti del trono over. In particolare, Diego Tavani continuerà la sua conoscenza con Jessica nonostante le discussioni che li avevano visti protagonisti nelle precedenti registrazioni. Sabrina, invece, deciderà di chiudere la frequentazione con il cavaliere che si era presentato in studio per fare la sua conoscenza. Ida Platano, intanto, stupirà tutti non presentandosi in puntata. La tronista minaccerà nuovamente di abbandonare il dating show condotto da Maria De Filippi non fidandosi più dei suoi due corteggiatori.