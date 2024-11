Uomini e Donne anticipazioni dall’11 al 15 novembre: Sabrina al centro delle polemiche, Ciro se ne va

Diversi colpi di scena terranno alta l’attenzione del pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi nel corso delle puntate in programma dall’11 al 15 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani e Fabio usciranno nuovamente in esterna. I due passeranno del tempo in un maneggio. Tina Cipollari non gradirà il comportamento della dama torinese sostenendo che abbia parlato con i suoi doppi sensi come già accaduto in precedenza. Dagli spoiler di Uomini e Donne si apprende che la collega di Gianni Sperti non esiterà ad attaccare anche la dama Sabrina, sostenendo che non sia veramente interessata a conoscere i cavalieri presenti in studio. Per questo motivo, Tina l’accuserà di star facendo perdere tempo ai suoi cavalieri.

Ciro di Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni: Ciro lascia lo studio perché non è stato portato in esterna da Martina

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Martina, che porterà in esterna Gianmarco e Mattia. Una volta tornati in studio, la donna deciderà di eliminare quest’ultimo. Intanto Ciro non accetterà di essere stato messo da parte dalla tronista che non ha voluto portarlo in esterna. Pertanto, il corteggiatore deluso e amareggiato lascerà lo studio. Martina inizialmente si rifiuterà di seguirlo nel backstage per poi raggiungerlo fino alla stazione dei treni. Francesca, invece, uscirà in esterna con Paolo e Francesco. I due sembreranno far breccia nel cuore della tronista che aveva dimostrato di essere un po’ in difficoltà nella prima parte del suo trono.