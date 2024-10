Uomini e Donne anticipazioni dal 7 all’11 ottobre: Maria De Filippi bacchetta Mario, cosa succederà

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show in programma da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario racconterà di non aver gradito l’atteggiamento di Maura che durante l’uscita si sarebbe allontanata dopo mezz’ora sostenendo di non stare bene. Un comportamento che infastidirà tantissimo il cavaliere, il quale crederà che la dama non sia veramente interessata a fare la sua conoscenza. L’uomo arriverà a mettere in discussione la sua presenza all’interno di Uomini e Donne. Gianni Sperti a questo punto farà presente a Mario che Maura era tornata al trono over solo per conoscerlo e frequentarlo. Anche Maria ha rimproverato Mario, schierandosi a favore di Maura, chiedendogli che intenzione abbia con la donna.

Uomini e Donne anticipazioni: procede a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Valerio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario sceglierà di restare nel programma solo per conoscere Maura. Novità per Gemma Galgani che sembrerà trovare un po’ di serenità persa negli ultimi anni. La dama di Torino si recherà in esterna con Valerio. Tra i due la conoscenza sembrerà procedere nei migliori dei modi dove ci saranno molti baci. Sabrina, invece, sceglierà di dare l’esclusiva a Gabriele non facendosi influenzare dagli altri cavalieri presenti nel parterre. Silenzio sulle vicende di Armando Incarnato, che non sarà al centro delle dinamiche del programma a causa dell’assenza di nuove conoscenze per lui. Un momento no per il parrucchiere napoletano che ha ammesso di non stare bene a causa della delicata situazione famigliare che lo costringe a stare lontano dalla sua bambina.