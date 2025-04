Uomini e Donne anticipazioni dal 7 all’11 aprile: Morena e Gloria inchiodano Damiano, Gianmarco bacia Nadia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena avranno luogo nelle nuove puntate del dating show che il pubblico avrà modo di vedere dal 7 all’11 aprile in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Damiano Foti abbandonerà il programma in seguito agli attacchi ricevuti dagli opinionisti e da alcune dame del parterre del trono over. Il cavaliere si difenderà dalle critiche di Gianni e Tinna che lo accuseranno di non essere limpido. Questa volta, Morena e Gloria porteranno in studio alcune segnalazioni che evidenzieranno la poca sincerità di Damiano. Le due dame denunceranno che il cavaliere le abbia mentito sulla sua vita sociale e che trascorra le serate in discoteca. L’uomo cercherà di respingere ogni accusa per poi decidere di lasciare Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco esce in esterna con Nadia

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate trasmesse dal 7 all’11 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che grande spazio sarà catalizzato ai protagonisti del trono classico. In particolare, Gianmarco uscirà in esterna con Nadia dove scatterà un bacio. In studio, il tronista romano chiederà a Francesca e Cristina per quale motivo non dimostrano di essere gelose. A questo punto, nascerà tra di loro una vivace discussione. Inoltre non mancherà la consueta sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Questa volta entrambi si faranno affiancare da due ballerine. Sperti sceglierà di farsi accompagnare da Rossella Brescia. In studio interverranno i professionisti di amici: Umberto, Isobel e Francesca che sanciranno la vittoria dell’opinionista del dating show.