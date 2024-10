Uomini e Donne anticipazioni dal 28 al 31 ottobre: Gemma Galgani volterà pagina

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi in programma da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che grande attenzione sarà focalizzata sui protagonisti del trono over. Per Gemma Galgani arriverà il momento di cambiar pagina dopo la fine della conoscenza con Valerio. La dama di Torino infatti farà la conoscenza di Fabio, un cavaliere di 65 anni che ha vissuto per 40 anni in Canada, giunto in trasmissione per fare la sua conoscenza. I due saranno protagonisti di un’esterna che si svolgerà nei migliori dei modi. Fabio e Gemma appariranno raggianti in studio, tanto da cimentarsi in un ballo dove si noterà lo splendido feeling nato tra di loro. Situazione diversa per Barbara De Santi, che deciderà di mandare via un pretendente venuto a fare la sua conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne: Mario chiude con Morena e Margherita

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda dal 28 al 31 ottobre rivelano che Mario Cusitore sarà impegnato a conoscere Morena e Margherita. Il cavaliere sceglierà di fare nuove esterne con entrambe per poi in studio fare una rivelazione choc. In particolare, l’uomo racconterà di essere andato a letto con entrambe. Con Morena confiderà di averci passato tutta la notte ma nonostante questo non scatterà quel sentimento che lo spingerà a continuare la conoscenza. Per questo motivo, Mario chiuderà con entrambe le dame di Uomini e Donne. Una settimana di programmazione anomala per il dating show di Maria De Filippi che questa volta non andrà in onda fino a venerdì pomeriggio. Il pomeriggio subirà delle modifiche in vista della giornata dedicata a Ognissanti dell’1 novembre. Per questo motivo, il programma tornerà regolarmente in onda da lunedì 4 novembre.