Maria de Filippi nuovo programma in prima serata con Silvia Toffanin

Maria de Filippi nuovo programma in arrivo per la regina della TV italiana. Sarà un programma a quattro mani per la Maria Nazionale che sarà affiancata dalla first lady di Mediaset Silvia Toffanin. Il programma si chiamerà “This is Me” ed andrà in onda in prima serata su Canale 5. Lo sbarco in TV è previsto per il prossimo 23 novembre su Canale 5.

Il programma si svilupperà su tre puntate che saranno condotte a quattro mani da Silvia Toffanin che regna nel week end televisivo con il suo Verissimo in compagnia di Maria de Filippi che detiene lo scettro dei programmi più visti della TV Italiana e dei più grandi successi televisivi delle ultime stagioni, da Amici a C’è Posta per te fino all’ultimo in ordine di tempo “Temptation Island” che sta riscuotendo un grande successo di pubblico.

Sono partite le registrazioni di This is Me uno dei programmi più attesi dell’autunno televisivo. Il programma è un collegamento tra Verissimo e Amici un modo per raccontare storie ed i protagonisti dei programmi del week end di Mediaset.

This is Me il nuovo programma di Maria de Filippi e Silvia Toffanin in prima serata, quando inizia?

La prima puntata di This is me, il programma di prima serata che è un vero è proprio Speciale Amici e Verissimo andrà in onda il prossimo 23 Novembre, è stato registrato in queste ore. Gli ospiti della prima puntata saranno Emma Marrone, Elena D’Amario, Irama e Petit. Inoltre si esibiranno Fred De Palma, Baby Gang e Fabri Fibra.