Uomini e Donne anticipazioni dal 26 al 30 maggio: Gianmarco sceglie, torna Barbara

Uomini e Donne si appresta a chiudere i battenti con una settimana ricca di colpi di scena per la gioia dei telespettatori di Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi concluderà la sua stagione il prossimo 30 maggio. Dagli spoiler delle ultime puntate in onda dal 26 al 30 maggio su Canale 5 si apprende che grande attenzione sarà focalizzata su Barbara De Santi. L’ex dama farà ritorno in studio per aggiornare tutti su come sta procedendo la sua storia d’amore con Ruggiero. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che in studio ci saranno anche Gabriele e Tiziana. I due saranno accolti con grande affetto da parte degli altri in studio, compresa Sabrina, che aveva dimostrato di avere qualche dubbio sull’ex cavaliere nelle passate puntate del programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco sceglie Cristina

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le ultime puntate della stagione in onda dal 26 al 30 maggio su Canale 5 raccontano che Gianmarco Steri farà finalmente la sua scelta. Il tronista del trono classico sceglierà la corteggiatrice con il quale passare il resto della sua vita. Dopo aver passato una giornata intera sia con Nadia che con Cristina, Gianmarco Stesi si siederà al centro dello studio. Alla fine, il barbiere romano sceglierà Cristina. Una decisione che non piacerà affatto a Nadia, la quale piangerà lacrime amare in studio. Un finale col botto, quello che il pubblico italiano, assisterà sui teleschermi di Canale 5.