Uomini e Donne: Barbara De Santi lascia il programma?

Barbara De Santi, figura storica del Trono Over di “Uomini e Donne”, show che ogni giorno vanta ascolti da record su Canale 5, ha recentemente manifestato l’intenzione di abbandonare il programma. Questa decisione ha suscitato curiosità tra i fan, desiderosi di comprendere le ragioni dietro questa scelta. Andiamo dunque ad analizzare la situazione.

Barbara De Santi verso l’addio a Uomini e Donne?

Barbara De Santi, celebre dama del Trono Over di Uomini e Donne , sembra pronta a lasciare il programma. Nota per la sua schiettezza e l’avversione verso ogni finzione televisiva, Barbara ha recentemente espresso seri dubbi sulla sua permanenza nello show. Nel corso della puntata del 7 novembre ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Non mi piace fare sceneggiate”. La De Santi ha quindi sottolineato il suo rifiuto di assistere a situazioni che considera inutili e quanto di più distanti dal suo modo di concepire un rapporto amoroso.

Il disappunto di Barbara

Il cuore della decisione di Barbara di lasciare Uomini e Donne risiede nelle recenti incomprensioni con Vincenzo, cavaliere con cui aveva iniziato un percorso che sembrava promettente. Dopo essersi scambiati promesse e parole intense, cariche di significato e aspettative, Barbara si è sentita profondamente delusa quando ha scoperto che lui aveva baciato un’altra dama, Ilaria.

Aspettative infrante

Il gesto di Vincenzo ha infranto le aspettative di Barbara per un eventuale futuro accanto all’uomo. Del resto la De Santi aveva iniziato con il cavaliere un percorso all’interno di Uomini e Donne. Facendo notare la mancanza di coerenza negli atteggiamenti di Vincenzo, la donna ha dichiarato con la sua proverbiale sincerità: “Aveva detto che, per rispetto, non avrebbe baciato la prima ragazza che gli fosse capitata”.

Barbara De Santi sempre più vicina a lasciare Uomini e Donne?

Tina ha rincarato la dose

La situazione ha raggiunto un nuovo apice di tensione quando Tina Cipollari, storica opinionista di

Uomini e Donne , è intervenuta in difesa di Barbara nel corso di un confronto con Vincenzo. Tina, che per quanto a schiettezza non ha nulla da invidiare alla De Santi, ha rivolto critiche aperte al 50enne, definendolo senza mezzi termini “un uomo arido”. Con tono deciso, l’opinionista ha suggerito a Barbara di allontanarsi da un uomo capace di comportarsi in modo così superficiale e insensibile nei confronti dei sentimenti di chi aveva creduto in lui.