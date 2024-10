Uomini e Donne anticipazioni dal 21 al 25 ottobre: Mario sconvolge tutti, l’ultimo gesto

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi in programma dal 21 al 25 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la conduttrice manderà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 7 ottobre. In dettaglio, grande spazio al trono classico e in particolare su Martina e Francesca. La tronista continuerà a criticare il suo corteggiatore Ciro, reo secondo lei di essere interessato solo alle telecamere. Martina inoltre uscirà con Gianmarco, un ragazzo di Roma. La conoscenza sembrerà procedere per il verso sperato. Dagli spoiler di Uomini e Donne si apprende che grande attenzione anche su Michele e Alessio. Tra di loro la corteggiatrice Amal, che dopo la scorsa puntata si è recata in camerino per un chiarimento con Michele.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiude con Margherita e Morena

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che nelle puntate dal 21 al 25 ottobre si parlerà anche del trono over. In particolare, tutti gli occhi saranno puntati su Mario Cusitore. L’ex corteggiatore di Ida Platano e ora protagonista del trono over racconterà di aver trascorso una notte di fuoco con Morena. Ma in studio confiderà di aver passato un momento intimo anche con Margherita, che è ritornata sui suoi passi. Mario però deciderà di mettere una parola fine e di voltare pagina con entrambe le donne. Il napoletano dichiarerà di non sentire un trasporto mentale con Margherita e Morena. Protagonisti inoltre saranno Sabrina e Gabriele, che decideranno di interrompere la frequentazione. Gemma, invece, conoscerà un nuovo cavaliere più giovane di lei.