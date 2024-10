Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi ha cacciato due dame? Ecco chi sarebbero

Il dating show di Canale 5 continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano grazie alle sue vicende. Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che due dame del trono over molto importanti non saranno presenti in studio. Qualche giorno fa, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato uno spoiler che ha lasciato stupiti i fan di Uomini e Donne. Sia nella registrazione di lunedì 14 e quella di martedì 15 ottobre, Aurora e Cristina non erano presenti in studio. Le due dame non avrebbero preso parte alle riprese del trono over e nessuna avrebbe fatto commenti in studio. Che Maria De Filippi abbia deciso di cacciarle? Un’assenza, quella di Aurora e Cristina, che è apparsa insolita.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiude con Morena e Margherita

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che anche Armando Incarnato non sarà presente nelle nuove puntate. Intanto Gemma Galgani uscirà con Fabio, un 65enne che è stato per 40 anni in Canada. Le cose tra loro procederanno a gonfie vele. La dama di Torino apparirà così entusiasta da lasciarsi andare a balli esplosivi con il suo cavaliere. Mario, invece, deciderà di chiudere la conoscenza sia con Morena che con Margherita. Lo speaker radiofonico aveva ammesso di aver vissuto l’intimità con entrambe. Nonostante questo, il napoletano deciderà di interrompere con le due per mancanza di trasporto mentale. Anche Barbara De Santi interromperà la conoscenza con un uomo che era giunto in studio per lei e che aveva deciso di conoscere.