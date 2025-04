Uomini e Donne anticipazioni dal 14 al 18 aprile: nuova delusione per Gemma, Francesca eliminata?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi momenti caratterizzeranno le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi in programma dal 14 al 18 aprile in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che ci saranno novità per Gemma Galgani. La dama di Torino accetterà di uscire insieme ad un nuovo cavaliere ma le cose tra di loro non precederanno affatto bene. Il cavaliere criticherà Gemma per ogni singola cosa. Una volta tornati nello studio di Uomini e Donne, i due decideranno di chiudere immediatamente la loro frequentazione, capendo di essere incompatibili tra di loro. Nel frattempo, Sabrina porterà avanti la conoscenza con Guido. Una frequentazione che partirà col piede sbagliato. Infatti, il cavaliere non giungerà all’incontro prestabilito con la dama.

Uomini e Donne anticipazioni: Francesca crede di essere eliminata da Gianmarco

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda dal 14 al 18 aprile su Canale 5 rivelano che Guido rivelerà di non aver voluto guidare di notte, scatenando le ire funeste di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inoltre grande attenzione sarà focalizzata sui protagonisti del trono classico, dove Gianmarco Steri porterà in esterna Cristina. I due passeranno una giornata a bordo piscina dove però non scatterà nessuno bacio. Una volta tornati in studio, Steri incontrerà Francesca per un faccia a faccia. La giovane crederà di essere stata eliminata dal programma ma in realtà Gianmarco vorrà metterla alla prova, invitandola a rimanere nel dating show e tornare quella di un tempo.