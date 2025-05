Uomini e Donne anticipazioni dal 12 al 16 maggio: Guido si dichiara a Gloria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 12 a venerdì 16 maggio a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. Dagli spoiler sul dating show si apprende che ci saranno grandi novità per i protagonisti del trono classico. In dettaglio, Gianmarco Steri si avvierà verso la conclusione del suo percorso davanti alle telecamere di Cinecittà. Il tronista romano avrà quindi le consultazioni finali con le ultime due pretendenti: Nadia e Cristina. Con Nadia ci sarà un bacio dopo che avevano avuto dei dissapori nelle precedenti puntate. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Gianmarco uscirà in esterna anche con Cristina con la quale scatterà un lunghissimo bacio.

Uomini e Donne anticipazioni: Guido fa una dichiarazione d’amore a Gloria

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in onda dal 12 al 16 maggio sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Cristina racconterà di essere delusa, non convinta del reale interesse di Gianmarco nei suoi confronti. La ragazza preferirà lasciare lo studio piuttosto che confrontarsi con la rivale. Inoltre ci sarà particolare attenzione sul trono over dove tutti gli occhi saranno puntati su Gloria, la dama che ha stregato il cuore di Guido. Il cavaliere le farà una romantica dichiarazione d’amore che non lascerà indifferente la donna. Nonostante questo, i due non abbandoneranno la trasmissione di Maria De Filippi sebbene ci siano dei presupposti in merito.