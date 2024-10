Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi assente dal trono over, è stata fatta fuori?

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le ultime registrazioni hanno incuriosito i fan del dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia dell’assenza di alcuni volti noti del trono over ha alimentato le voci di una possibile rivoluzione da parte della redazione. Infatti mancano all’appello Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. Se per Armando l’assenza non ha suscitato scalpore visto che aveva dichiarato di avere problemi riguardanti la figlia, per gli altri ci sarebbero altre motivazioni. Ad esempio, Mario Esempio ha dichiarato di stare facendo una conoscenza al di fuori di Uomini e Donne e per questo sarebbe impossibilitato a tornare nel programma. Ma una dell’assenza più chiacchierate in questi ultimi tempi è quella di Barbara De Santi. La dama protagonista delle ultime edizioni del trono over non era presente all’ultima registrazione del 28 ottobre.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani continua a frequentare Fabio

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che l’assenza di Barbara De Santi ha sollevato dubbi sulla sua permanenza nel programma. Nel frattempo, Gemma Galgani continua a far parlare di sé. Durante l’ultima registrazione, la dama di Torino è nuovamente uscita con Fabio, il cavaliere che ha passato 45 anni in Canada. Come al solito, Tina Cipollari non ha perso occasione per attaccare Gemma. Oltre a lei, tutti gli occhi sono stati puntati su Sabrina, la quale è stata attaccata da Tina per le sue uscite con altri cavalieri dopo la fine della conoscenza con Gabriele. Anche Margarita continua le sue frequentazioni mentre non si è parlato di Mario Cusitore.