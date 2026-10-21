Attualità Manfredonia
Scontri Manfredonia-Ebolitana, la Questura presenta i provvedimenti
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Scontri Manfredonia-Ebolitana, la Questura presenta i provvedimenti
Si informa che domani 22 ottobre, alle ore 10.30, presso la sala riunioni sita al terzo piano della Questura, si terrà una conferenza stampa in merito ai provvedimenti adottati dal Questore a seguito degli scontri avvenuti durante l’incontro di calcio Manfredonia-Ebolitana. In tale sede verrà illustrato anche un breve video.