Uomini e Donne anticipazioni 16-20 settembre: due graditi ritorni al trono over

Non manca molto alla nuova edizione di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5. La conduttrice tornerà con lo storico programma il prossimo lunedì 16 settembre e non il 13 settembre come anticipato da qualche portale in rete. Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma dal 16 al 20 settembre annunciano la presenza di Mario Cusitore. Lo speaker radiofonico napoletano tornerà in studio per avere un confronto con Ida Platano. Purtroppo l’ex tronista non sarà presente per motivi di salute. Pertanto, Mario Cusitore dovrà vedersela con la dama di Cristina. Il pubblico scoprirà che Cristina e Mario si erano scritti qualche messaggio durante l’estate ma il napoletano aveva respinto le sue avance sostenendo di essere ancora cotto di Ida.

Uomini e donne anticipazioni, Mario Cusitore e Armando Incarnato tornano al trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore chiederà a Cristina di rimanere amici, ma quest’ultima rifiuterà. Gianni Sperti, a questo punto, chiederà allo speaker radiofonico se rimarrà nel parterre del trono over. Ed ecco che l’uomo terrà la bocca cucita per poi lasciare lo studio visibilmente amareggiato dalle illazioni fatte da Cristina. Gemma Galgani, invece, tornerà in questa nuova stagione, volendo ancora trovare l’amore della sua vita. Per la dama giungeranno due nuovi cavalieri che saranno intenzionati a conoscerla meglio. Lei però deciderà di tenere uno solo. Inoltre, tra i ritorni nel dating show spicca il nome di Armando Incarnato e Aurora Tropea, ormai decisi a darsi una seconda chance in amore. Il parrucchiere napoletano non aveva mai svelato il motivo della sua assenza dalla scorsa edizione del trono over. Questa volta tuttavia l’uomo sembra essere pronto a tornare in pianta stabile in televisione.