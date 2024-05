Uomini e Donne, Alessio Corvino e Lavina Mauro si sono lasciati: il comunicato ufficiale

Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono una delle coppie uscite la scorsa edizione da Uomini e Donne. Da molto tempo circolavano indiscrezioni in merito alla coppia a causa del loro silenzio prolungato sui social. Molti utenti infatti sospettavano che i due stessero passando una grave crisi mentre altri credevano che dietro alla loro assenza ci fosse una possibile partecipazione a Temptation Island in programma a luglio sui teleschermi di Canale 5. Poche ore fa, Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno finalmente rotto il silenzio facendo chiarezza in merito ai rumors che li hanno visti coinvolti. A metterci la faccia è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha scritto una lunga storia su Instagram dove annuncia la fine della sua storia d’amore con Lavinia Mauro,

Uomini e Donne, Alessio Corvini annuncia la fine della storia con Lavinia Mauro

Alessio Corvino ha annunciato la fine della storia d’amore con Lavinia Mauro attraverso un comunicato su Instagram. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto le seguenti parole: “Dopo un periodo complesso io e Lavinia abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che c’è tra di noi”. L’uomo ha poi aggiunto le seguenti parole: “A volte abbiamo bisogno di metabolizzare, senza intromissioni. Mettere noi stessi al proprio posto non per egoismo ma per necessità.” Sfuma, quindi, la possibilità di vederli come coppia vip a Temptation Island.