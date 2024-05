Una coppia di Uomini e Donne verso Temptation Island: l’indiscrezione

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono una delle coppie uscite da Uomini e Donne mano nella mano. Da molto giorni si mormora che la coppia sia entrata in crisi dopo aver fatto perdere le tracce sui social. Ma ecco, che il blogger Amadeo Venza ha spifferato una novità su di loro. Lavinia e Alessio saranno una delle coppie di Temptation Island come svelato sul suo seguitissimo profilo social. A tal proposito, l’esperto di gossip ha dichiarato: “Diranno che erano in crisi e vanno lì per salvare la storia e come per magia torneranno insieme.” Intanto, sono stati aperti i casting per la scelte delle coppie nip che prenderanno parte a Temptation Island in partenza in estate su Canale 5.

Alessio Corvino e Lavinia Mauro da Uomini e Donne a Temptation Island

Alessio Corvino e Lavinia Mauro si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne. La tronista ha scelto di coronare il suo sogno d’amore con il corteggiatore casertano. Tra i due sembrava procedere tutto a vele spiegate dimostrando di essere felici e innamorati sui social. Tuttavia negli ultimi mesi la coppia non si è fatta più vedere insieme e tanto meno ha dato spiegazioni ai fan della loro situazione amorosa. A fare un po’ di chiarezza c’ha pensato Amadeo Venza che ha raccontato che i due sarebbero in crisi ma pronti a mettere in discussione il loro amore a Temptation Island. Il reality show in riva al madre andrà in onda a luglio sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.