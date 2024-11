Un’ex concorrente del Grande Fratello ha rischiato la vita

Un’ex concorrente del Grande Fratello ha vissuto un drammatico incidente che l’ha portata a un ricovero d’urgenza. Si tratta di Francesca De André. La 34enne ha accidentalmente ingerito un bicchiere di detersivo, scambiandolo per dello yogurt, mettendo così a rischio la propria vita.

Drammatico errore per l’ex concorrente del Grande Fratello

L’episodio si è verificato nelle scorse ore, quando l’ex concorrente del GF, a casa, ha scambiato un bicchiere di detersivo per uno di yogurt. Dopo aver bevuto, ha iniziato a provare dolori lancinanti agli interni organi, costringendola a cercare immediatamente assistenza medica. In un post condiviso su Instagram, ha descritto la sua esperienza: “A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi” . La sostanza chimica ingerita ha seriamente minacciato organi vitali come fegato, stomaco e intestino, provocando anche danni ai sistemi respiratorio e gastrointestinale.

Le reazioni sui social

La notizia dell’incidente ha suscitato una reazione immediata tra i follower di Francesca. Mentre molti hanno espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione, non sono mancati commenti critici. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la possibilità di confondere il detersivo con lo yogurt, citando l’odore pungente del prodotto chimico. Questo dibattito ha diviso i fan tra chi sostiene la gravità dell’incidente e chi sospetta che la ragazza stia esagerando.

Periodo difficile per Francesca De André

Questo incidente si aggiunge a un periodo già complesso per Francesca De André, che ha recentemente affrontato il trauma di una relazione violenta con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La 34enne ha parlato apertamente delle violenze subite e della condanna del suo ex compagno a tre anni e tre mesi per maltrattamenti. La sua storia ha ispirato molte donne a non sottovalutare i segnali di abuso da parte del partner.