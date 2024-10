GF, brutto gesto degli inquilini a Shaila: cosa è successo?

Shaila Gatta è tornata al centro dell’attenzione nella casa del Grande Fratello, ma non per la sua relazione con Lorenzo Spolverato o Javier Martinez. Infatti, alcuni concorrenti del GF hanno compiuto un gesto che ha suscitato il malcontento del pubblico. Anche se non ci sono prove definitive che l’azione sia stata intenzionale, ha comunque scatenato molte reazioni negative.

GF, il brutto episodio con protagonista Shaila Gatta

Nelle ultime ore, alcuni video condivisi sui social mostrano Shaila Gatta mentre si unisce agli altri concorrenti a tavola per mangiare, ma con grande sorpresa non trova il suo piatto. Nei filmati in questione si vede la ragazza chiedere spiegazioni ai suoi coinquilini: “Ne devo prendere un altro? È rimasta? C’è una zuppa in meno o sbaglio? Di chi è questa? Di Yulia? Vabbè questa se la mangia Lorenzo“. La povera Shaila, alla fine, lascia mangiare la zuppa rimasta a Spolverato.

L’indignazione del pubblico

Alcuni telespettatori hanno accusato Luca Calvani di non aver fatto trovare il piatto a Shaila Gatta deliberatamente, in seguito a quanto accaduto con Javier Martinez. Tuttavia, ci sono anche opinioni che suggeriscono si sia trattato di una semplice svista, con gli inquilini che avrebbero sbagliato le dosi senza alcuna intenzione di escludere Shaila. Questo episodio ha generato un acceso dibattito sui social, creando una netta divisione tra i sostenitori di Shaila e coloro che la criticano.

Alfonso Signorini indagherà sull’accaduto?

Visto il presunto dispetto nei confronti di Shaila e, tenuto conto anche delle polemiche da parte dei fan del GF, ci si chiede dunque se Alfonso Signorini indagherà sull’episodio. Al momento non è dato sapere se ci saranno ulteriori approfondimenti oppure se questo rimarrà uno dei misteri di questa edizione del Grande Fratello. Significativo comunque il commento da parte di un utente su Instagram, che va ad analizzare con obiettività quanto accaduto; lo riportiamo qui di seguito: “Ci sta assolutamente che uno sbagli a contare, può succedere. Il problema qui è un altro, mentre lei si accorge del piatto mancante nessuno la considera e nessuno che si propone per condividere la porzione”.