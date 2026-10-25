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Il programma dei Fucacoste 2026

ECCO IL PROGRAMMA. #Fucacoste.

Tante iniziative, molti eventi. Fucacoste e cocce priatorje. Ci siamo.

Queste le indicazioni e le info per i visitatori.

1 NOVEMBRE, FUCACOSTE. LE INFO

⏰ per le auto raggiungere il paese entro le ore 19

🚌 pullman e camper in paese entro le ore 16

➡ CAMPER, prenotarsi via email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it

👉 DISABILITA’ posti prenotati via email: protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it

☎ INFO: orario d’ufficio: 393 5465316 e 0881.964013

Questo è il decalogo del 1 novembre. Il programma degli eventi sarà reso noto nei prossimi giorni.