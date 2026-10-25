Eventi Capitanata
Il programma dei Fucacoste 2026
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Il programma dei Fucacoste 2026
ECCO IL PROGRAMMA. #Fucacoste.
Tante iniziative, molti eventi. Fucacoste e cocce priatorje. Ci siamo.
Queste le indicazioni e le info per i visitatori.
1 NOVEMBRE, FUCACOSTE. LE INFO
⏰ per le auto raggiungere il paese entro le ore 19
🚌 pullman e camper in paese entro le ore 16
➡ CAMPER, prenotarsi via email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it
👉 DISABILITA’ posti prenotati via email: protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it
☎ INFO: orario d’ufficio: 393 5465316 e 0881.964013
Questo è il decalogo del 1 novembre. Il programma degli eventi sarà reso noto nei prossimi giorni.