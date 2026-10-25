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Under 19: scaccomatto alla Reggina, impresa biancoceleste al Miramare!

Vittoria pesantissima e prova da veri guerrieri per l’Under 19 Nazionale guidata da mister Pollino! Nella 6ª giornata di campionato, i giovani delfini piegano la Reggina per 2-1 al termine di una partita vibrante, giocata a viso aperto e vinta con cuore, lucidità e tanta fame.

​I ragazzi approcciano la sfida con grandissima personalità e sbloccano la gara nel corso della prima frazione grazie al goal di La Torre, chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Nella ripresa gli ospiti alzano i ritmi e pervengono al pareggio dell’1-1, costringendo i biancocelesti ad una fase di intensa sofferenza. Ma quando la partita sembrava incanalarsi verso il pari, a cinque minuti dal triplice fischio ci pensa Totaro a siglare il definitivo 2-1 che regala tre punti d’oro!

​Un successo di capitale importanza che proietta il Manfredonia a quota 9 punti, al quarto posto in classifica, ad una sola lunghezza proprio dalla Reggina ed a sole quattro lunghezze dalla capolista Virtus Francavilla.

​Miramare ancora imbattuto (tre vittorie su tre in casa) e carattere da grande squadra: bravissimi ragazzi!