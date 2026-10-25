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Meteo Halloween-Ognissanti: la tendenza aggiornata

Secondo gli esperti de IlMeteo.it emerge chiaramente come proprio in prossimità del fine settimana di Halloween (Sabato 31 Ottobre) sia attesa una decisa svolta a livello emisferico. La causa va ricercata nella particolare configurazione che si andrà a disegnare: la risalita e l’espansione dell’alta pressione fin verso le alte latitudini della Penisola Scandinava fungerà da vero e proprio blocco, forzando la discesa di masse d’aria fredde presenti sui settori nord orientali tra Finlandia e Russia.

Questo flusso freddo, dopo aver dapprima interessato l’Europa orientale, riuscirà a scendere di latitudine fino al mar Mediterraneo influenzdo il tempo anche sul nostro Paese.L’arrivo di questo nucleo d’aria fredda si tradurrà innanzitutto in un sensibile calo delle temperature con i valori termici che si porteranno fin sotto alle medie climatiche di riferimento su buona parte dei settori.

In concomitanza con i giorni di Halloween e Ognissanti, l’ingresso di queste correnti potrebbe inoltre favorire la genesi di un vortice depressionario sui nostri mari. Una configurazione di questo tipo darebbe il via ad una fase di freddo maltempo, con precipitazioni che tenderebbero a concentrarsi in particolar modo sulle regioni del Centro Sud e sulle due Isole Maggiori.