Una serata da tutto esaurito al Santè, il ristorante del Maiorano, l’evento con Rosario Didonna è un successo

Importante e affollata iniziativa di valorizzazione del territorio quella messa in campo da Antonio Rotice titolare del Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia, che ha ospitato lo scorso sabato 25 ottobre Rosario Didonna imprenditore e gastronomo.

Lo chef di Cerignola è stato protagonista di un evento che ha celebrato la cultura enogastronomica attraverso gusto, tradizione e identità. L’imprenditore gastronomo, tra i più stimati del panorama regionale, ha portato al Maiorano la sua visione autentica della cucina, quella che nasce dal rispetto per la materia prima e dall’amore per la propria terra. Un evento che ha visto una partecipazione da tutto esaurito con tantissime pietanze tra le quali i rischiestissimi “spaghetti all’assassina“, “risotto con gorgonzola DOP Brusati” dello Chef De Iuiis. Dustazione di Gorgonzola DOP Brusati e i panificati del Maiorano.

Il pezzo forte dell’evento è stato senza ombra di dobbio il Crudo di Parma Specialist Riserva DOP, da tempo Rosario Didonna propone nel suo tour di “Adottare un prociutto“. Tutta la cena è stata accompagnati da vini di pregio come il Calafuria & Terre di Maria. Per completare l’opera un’anteprima dei panettoni artigianali del Maiorano una novità per il Natale 2025!.

Una serata organizzata in collaborazione con ‘U Vulesce’ e Didonna Generi Alimentari, si è tenuta al Santè, il ristorante del Maiorano Boutique Hotel.

Con questo evento il Maiorano Boutique Hotel rinnova il proprio impegno nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze, intrecciando ospitalità, cultura e gastronomia in un’esperienza che unisce raffinatezza e autenticità.

🎤🎥 Il servizio di Pino Ciociola e Vincenzo D’errico