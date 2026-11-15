Una finestra vista lago: anticipazioni, trama e cast della nuova fiction Rai con Antonio Folletto

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Tra le novità più interessanti della stagione televisiva di Rai 1 arriva Una finestra vista lago, la fiction ispirata ai romanzi di Andrea Vitali che unisce mistero, commedia e atmosfere d’altri tempi. La serie, composta da otto episodi distribuiti in quattro prime serate, porta il pubblico sulle rive del lago di Como negli anni Trenta, tra indagini, segreti e personaggi destinati a lasciare il segno.

Protagonista della storia è il maresciallo Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, alle prese con il suo primo incarico lontano dalla Calabria. Tra casi da risolvere e una comunità ricca di segreti, il giovane carabiniere dovrà conquistare la fiducia degli abitanti del paese. Di cosa parla Una finestra vista lago? Chi sono i protagonisti della fiction? E quali romanzi di Andrea Vitali sono stati adattati per la serie?

Una finestra vista lago: la trama della fiction tratta dai romanzi di Andrea Vitali

La storia si svolge all’inizio degli anni Trenta nell’immaginario paese di Bellamo, affacciato sul lago di Como.

Il protagonista è Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri originario della Calabria che riceve il suo primo incarico da comandante di stazione. Insieme alla moglie Maristella, arriva in un luogo molto diverso da quello in cui è cresciuto e deve confrontarsi con nuove abitudini e una mentalità distante dalla sua.

Ben presto scopre che dietro l’apparente tranquillità del paese si nascondono intrighi, rivalità e misteri. Ogni indagine diventa così l’occasione per entrare nelle vite degli abitanti e svelare segreti custoditi da anni.

Una finestra vista lago: chi è il maresciallo Ernesto Maccadò

Il volto del maresciallo Ernesto Maccadò è quello di Antonio Folletto, attore già apprezzato dal pubblico per diverse produzioni televisive di successo.

Maccadò è un uomo determinato e curioso, chiamato a gestire situazioni spesso imprevedibili in una realtà dove tutti sembrano conoscersi. Nonostante le difficoltà iniziali, il maresciallo cerca di integrarsi nella comunità e di svolgere il proprio lavoro con equilibrio e grande senso del dovere.

Al suo fianco c’è Maristella, interpretata da Giulia D’Aloia, che rappresenta un importante punto di riferimento nella sua nuova vita sul lago.

Una finestra vista lago: il cast con Antonio Folletto e Paola Minaccioni

Oltre ad Antonio Folletto, la fiction può contare su un cast ricco di volti noti della televisione italiana.

Tra i protagonisti troviamo Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Paola Minaccioni, Antonio Catania, Dario Vergassola, Claudia Potenza, Christian Ginepro ed Edoardo Purgatori.

Le quattro serate adattano altrettanti romanzi di Andrea Vitali: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Ogni appuntamento proporrà una nuova vicenda da risolvere, mantenendo intatto lo stile ironico e brillante che ha reso celebre lo scrittore lombardo.

Una finestra vista lago debutterà martedì 24 novembre in prima serata su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.