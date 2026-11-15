Cortesie per gli Ospiti 2026, anticipazioni 16 novembre: Csaba, Valbuzzi e Zorzi tornano su Real Time

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Tutto pronto per il ritorno di Cortesie per gli Ospiti, uno dei programmi più amati dal pubblico di Real Time. Da lunedì 16 novembre alle 19.30, il format dedicato all’arte dell’accoglienza riapre le porte a nuove sfide tra coppie di concorrenti pronte a mettersi alla prova tra cucina, mise en place e cura della casa.

Alla guida della competizione ci sarà ancora una volta la collaudata giuria composta da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi, chiamati a valutare ogni dettaglio delle cene organizzate dai partecipanti. Le nuove puntate porteranno il pubblico in diverse città italiane, da nord a sud. Chi sono i giudici della nuova edizione? Quali città ospiteranno le sfide? E dove vedere Cortesie per gli Ospiti in tv e streaming?

Cortesie per gli Ospiti 2026: tornano Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi

Anche nella nuova stagione non cambia la giuria che negli ultimi anni ha contribuito al successo del programma.

Csaba dalla Zorza continuerà a valutare la categoria dedicata al LifeStyle, concentrandosi sul galateo, sull’accoglienza e sull’arte della tavola. Lo chef Roberto Valbuzzi giudicherà invece il Food, analizzando menu, preparazioni e qualità delle portate servite agli ospiti.

A completare il trio ci sarà Tommaso Zorzi, incaricato di valutare l’Home Style, con particolare attenzione all’arredamento, all’estetica e alla personalità delle abitazioni protagoniste della gara.

Cortesie per gli Ospiti 2026: le città protagoniste della nuova edizione

Le nuove puntate accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle città più affascinanti d’Italia.

Le telecamere entreranno nelle case dei concorrenti ad Alba, Milano, Ravenna, Roma e Catania, raccontando storie, stili di vita e modi diversi di interpretare l’ospitalità.

Come da tradizione, le coppie dovranno conquistare i giudici curando ogni aspetto della serata. Dallo stile della casa alla mise en place, passando per la proposta gastronomica e l’intrattenimento riservato agli ospiti, ogni dettaglio potrà fare la differenza ai fini della classifica finale.

Cortesie per gli Ospiti 2026: dove vedere le nuove puntate

La nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti debutta lunedì 16 novembre alle 19.30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Le puntate saranno disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma discovery+, consentendo agli spettatori di recuperare tutti gli appuntamenti in qualsiasi momento.

Nel corso degli anni il programma è diventato uno dei format simbolo di Real Time, trasformandosi in un vero fenomeno televisivo capace di influenzare il modo di vivere l’ospitalità domestica. Anche questa stagione promette nuove sfide, case sorprendenti e tanti confronti tra stili diversi, sempre sotto l’occhio attento dei tre giudici.