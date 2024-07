Una coppia nata nell’ultima stagione di Uomini e Donne si è lasciata? Si sono smessi di seguire

Aria di crisi tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti di Uomini e Donne: i due sarebbero fortemente in crisi. il sospetto è nato dal defollow di coppia su Instagram confermato da Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha affermato che la coppia non starebbe vivendo un grande momento. Il giovane infatti ha scritto le seguenti parole: “Una settimana fa da una fonte affidabile ho saputo che era tutto ok, evidentemente però per arrivare a non seguirsi più qualcosa è successo”. La loro relazione non era nata sotto una buona stella. I caratteri diversi erano emersi fin dalle prime uscite. Nonostante questo, Alessio aveva aspettato che si calmassero le acque per tornare a corteggiare Claudia. Alla fine, i due decisero di darsi una chance e decidere di uscire insieme da Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti potrebbero essersi lasciati

Ultimamente Alessio Pili Stella e Claudia Lenti erano stati ospiti di Verissimo. Lì i due avevano dichiarato che la loro relazione stava procedendo a gonfie vele, tanto da pensare di ridurre la distanza visto che uno stava al Nord ed un’altra al Sud. La coppia inoltre aveva affermato di voler un figlio. Niente quindi poteva presagire la crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. La coppia potrebbe essersi lasciata dopo essersi conosciuta all’interno del salotto televisivo di Maria De Filippi. Per questo motivo, non è da escludere che i due possono far ritorno al trono over nel corso della nuova edizione in programma da settembre sui teleschermi di Canale 5.