Uomini e Donne, Giorgio Manetti apre le porte a Gemma Galgani: le parole dell’ex cavaliere

Gemma Galgani è ormai uno dei volti più conosciuti di Uomini e Donne. La dama di Torino è presente nel trono over fin dal suo debutto avvenuto oltre dieci anni fa. Nel corso delle tante stagioni, la donna ha avuto varie relazioni tra cui quella con Giorgio Manetti. Gemma Galgani e il fiorentino avevano avuto una storia d’amore che aveva fatto sognare i fan di Uomini e Donne che ancora oggi ne chiedono il loro ritorno di fiamma. Di recente, Giorgio Manetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Architetto dove è tornato a parlare della dama di Torino usando delle vere e proprie parole al miele. L’ex cavaliere ha riferito che Gemma Galgani a parte le cose dette negative in passato è la numero uno per classe e educazione. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Lasciamo perdere i ritocchi, ma quando parla a prescindere da come appare, riesce ad andare oltre l’immagine. Quando apre bocca Gemma, la gente ascolta: è educata, gentile, mai violenta”.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani con la quale aveva avuto una storia d’amore nelle passate stagioni di Uomini e Donne. A L’Architetto, l’ex cavaliere fiorentino ha parlato del rapporto avuto con la dama di Torino. L’uomo ha riferito di non sentire Gemma da tantissimi anni. Alla domanda, cosa farebbe se la incontrasse nuovamente, Giorgio Manetti ha dichiarato: “prenderemmo un caffè e parleremmo di tante cose. Io non rinnego assolutamente nulla del nostro rapporto. Lei ha preferito chiudere, io vedo le cose in un altro modo”. L’uomo ha concluso ammettendo che sarebbero perfetti per un programma in prima serata sull’amore e i sentimenti.