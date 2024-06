Una coppia di Uomini e Donne si sposa: è arrivata la proposta di nozze

Arianna e Andrea sono una delle coppie che hanno fatto sognare di più di fan di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel salotto televisivo condotto da Maria De Filippi nel 2019 ed a febbraio di quest’anno sono diventati genitori della loro prima figlia, Allegra. Proprio quest’ultima è stata testimone di un momento magico dei suoi genitori. In dettaglio, la coppia di Uomini e Donne ha condiviso un video su Instagram dove l’ex tronista si è inginocchiato sulla sabbia di un spiaggia della Sardegna per chiedere ad Arianna di diventare sua moglie con in braccio la bambina. Neanche a dirlo, la donna ha riposto affermativamente alla proposta di nozze di Andrea Cerioli.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano: arriva la proposta di nozze

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto la proposta di nozze alla sua compagna, con la quale convive dal 2020 mentre a febbraio 2024 sono diventati genitori di Allegra. La coppia ha ammesso di aver provato emozioni e paura per l’arrivo della bambina. Per l’occasione, i due hanno rivelato: “Come si fa ad essere pronti? Questa è la nostra prima volta, c’è un mondo da imparare penso che non esista una vita intera”. Neanche a dirlo, l’annuncio della coppia ha fatto in breve tempo il giro della rete. Molti volti noti hanno fatto i più sentiti auguri ai due attraverso alcuni commenti postati sotto il video della proposta di nozze pubblicato su Instagram.