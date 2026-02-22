Una coppia del Grande fratello 2024 è in crisi? Il gesto che non è sfuggito ai fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello 2024 ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra le coppie che hanno fatto sognare gli italiani c’è quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Proprio questi ultimi sono tornati al centro del gossip in queste ore. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram con una segnalazione da parte di un utente in cui le riferisce che l’ex gieffina romana ha smesso di seguire il fidanzato su Instagram. Un gesto social che ha allarmato i fans, i quali hanno sospettato di un’ipotetica crisi di coppia. Paure che si sciolte come neve al sole quando Mariavittoria MInghetti è tornata a seguire poco dopo il fidanzato conosciuto al Grande fratello 2024.

Grande fratello, i Tommavi e quel romantico weekend a Barcellona

I Tommavi sono stati i grandi protagonisti del Grande fratello 2024 insieme ad Helena Prestes e Javier Martinez, coi quali hanno mantenuto uno stretto rapporto d’amicizia. In quell’esperienza, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi avevano fatto sognare il pubblico con la loro storia d’amore ricca di alti e bassi. Di recente, la coppia ha deciso di ritagliarsi un weekend romantico per festeggiare San Valentino a Barcellona. In alcuni video e foto pubblicati sui rispettivi profili social si vede la dottoressa romana e il senese ammirare le meraviglie della città spagnola.