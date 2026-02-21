Helena Prestes, arriva un incredibile gesto da parte dei fans: cosa hanno fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella di origini brasiliane è tornata a far parlare di sé per una storia postata nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. La donna ha postato una foto di un regalo ricevuto da un gruppo di fans. Sull’attestato si leggono le seguenti parole: “Abbiamo pensato di portare un po’ di magia a chi è meno fortunato di noi, facendo una donazione all’associazione I pagliacci, che riescono sempre a portare gioia e sorrisi ai bambini dei reparti pediatrici.” Un gesto a scopo benefico che ha colpito Helena Prestes, la quale ha scritto il seguente messaggio in allegato alla storia su IG: “Abbiamo adottato una tigre, ci siamo ricordati delle tartarughe, la raccolta per i bambini per Natale e tante altre. Voglio ringraziare tutti voi per tutte queste raccolte che facciamo continuamente a chi ha bisogno. Siete unici.”

Helena Prestes ha ringraziato i fans

L’ex gieffina ha voluto ringraziare a nome suo e di Javier Martinez tutti i fans che hanno contribuito in questi mesi a compiere azioni a scopo benefico. Negli ultimi mesi, Helena Prestes aveva lanciato un’iniziativa per aiutare i bambini in Brasile. La donna aveva pubblicato un annuncio nei suoi canali social in cui chiedeva aiuto per raccogliere alcuni giocattoli che sarebbero andati ai ragazzini meno fortunati. Nel post, la 35enne di San Paolo aveva scritto le seguenti parole: “Raccolta Giochi per i Bambini – Associazione del Bene Cari amici, l’Associazione del Bene, iniziativa nata grazie alla comunità brasiliana, organizza una raccolta di giocattoli da donare ai bambini che ne hanno più bisogno. Célia ed Eliane si occuperanno personalmente della raccolta e della consegna dei giochi, che avverrà con autorizzazione del giudice.” Un’iniziativa che aveva ottenuto un grande successo tra i suoi fans.