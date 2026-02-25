Una coppetta di tiramisù tutto l’anno, ho scoperto il segreto e non rischio nulla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Basta poco per preparare un dolce al cucchiaio fresco e invitante in ogni stagione: una versione del tiramisù facile e pratica, senza errori

Ma chi l’ha detto che il tiramisù è solo un dolce estivo? Con questa ricetta lo prepari in ogni stagione e non serve nemmeno usare un ingrediente che fa paura a molti. L’idea di oggi è un tiramisù al limone fresco, da servire monoporzione nelle coppette o nei bicchierini.

Tiramisù al limone fresco, scopri con noi quello che manca

Prima di passare alla ricetta vera e propria, un consiglio. Io utilizzo i savoiardi, ma se a casa tua ci sono i Pavesini o degli altri biscotti simili vanno bene lo stesso. E l’ingrediente classico che manca? Sono le uova, qui non servono.

Ingredienti (per 8 porzioni):

450 g di savoiardi

350 g di mascarpone

270 g di latte condensato

270 g di panna per dolci

3 limoni biologici medi

Per la bagna e la decorazione

300 ml di acqua

130 ml succo di limone

100 g di zucchero

100 ml di limoncello

1 limone biologico

Preparazione:

Laviamo accuratamente i limoni, scegliendo quelli biologici e quindi non trattati. Poi grattugiamo finemente tutta la scorza e la mettiamo da parte.

Riuniamo in una ciotola il mascarpone e il latte condensato, ancora freddi di frigo. Poi cominciamo a lavorarli con un cucchiaio per mescolarli. Quando sono amalgamati aggiungiamo anche la scorza del limone e andiamo avanti a mescolare fino a farli diventare una crema. Infine copriamo con la pellicola alimentare e teniamo da parte.

Montiamo in una ciotola la panna, ancora fredda di frigo, utilizzando le fruste elettriche a media velocità. Dalla fine deve essere ferma e bella compatta. Quando è pronta, la aggiungiamo alla crema di mascarpone e latte, incorporandola poca alla volta. Usiamo una spatola in silicone, facendo movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontarla.

Ora che la nostra crema è pronta, copriamo la ciotola con della pellicola alimentare. La mettiamo in frigorifero e passiamo al resto degli ingredienti per assemblare le coppette di tiramisù al limone fresco.

Prepariamo la bagna, versando in un pentolino l’acqua, lo zucchero e il succo filtrato al colino di un limone. Mettiamo sul fuoco e aspettiamo fino a quando raggiunge la consistenza di uno sciroppo. Calcoliamo 5-6 minuti da quando bolle e spegniamo. Appena la bagna diventa tiepida, ma non prima, aggiungiamo il limoncello.

Adesso abbiamo tutto per montare i le nostre coppette di tiramisù al limone fresco. Inzuppiamo i savoiardi nella bagna, uno per volta, creando un primo strato sul fondo. Poi aggiungiamo la crema, ancora biscotti e ancora crema.

Mettiamo tutto in frigorifero tenendo le coppette al fresco per almeno 1 ora. Subito prima del servizio decoriamo con una fogliolina di menta e dei pezzetti di scorza di limone. Pratico e veloce, questo dessert è geniale.