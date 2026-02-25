Una coppetta di tiramisù tutto l’anno, ho scoperto il segreto e non rischio nulla
Basta poco per preparare un dolce al cucchiaio fresco e invitante in ogni stagione: una versione del tiramisù facile e pratica, senza errori
Ma chi l’ha detto che il tiramisù è solo un dolce estivo? Con questa ricetta lo prepari in ogni stagione e non serve nemmeno usare un ingrediente che fa paura a molti. L’idea di oggi è un tiramisù al limone fresco, da servire monoporzione nelle coppette o nei bicchierini.
Tiramisù al limone fresco, scopri con noi quello che manca
Prima di passare alla ricetta vera e propria, un consiglio. Io utilizzo i savoiardi, ma se a casa tua ci sono i Pavesini o degli altri biscotti simili vanno bene lo stesso. E l’ingrediente classico che manca? Sono le uova, qui non servono.
Ingredienti (per 8 porzioni):
450 g di savoiardi
350 g di mascarpone
270 g di latte condensato
270 g di panna per dolci
3 limoni biologici medi
Per la bagna e la decorazione
300 ml di acqua
130 ml succo di limone
100 g di zucchero
100 ml di limoncello
1 limone biologico
Preparazione:
Laviamo accuratamente i limoni, scegliendo quelli biologici e quindi non trattati. Poi grattugiamo finemente tutta la scorza e la mettiamo da parte.
Riuniamo in una ciotola il mascarpone e il latte condensato, ancora freddi di frigo. Poi cominciamo a lavorarli con un cucchiaio per mescolarli. Quando sono amalgamati aggiungiamo anche la scorza del limone e andiamo avanti a mescolare fino a farli diventare una crema. Infine copriamo con la pellicola alimentare e teniamo da parte.
Montiamo in una ciotola la panna, ancora fredda di frigo, utilizzando le fruste elettriche a media velocità. Dalla fine deve essere ferma e bella compatta. Quando è pronta, la aggiungiamo alla crema di mascarpone e latte, incorporandola poca alla volta. Usiamo una spatola in silicone, facendo movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontarla.
Ora che la nostra crema è pronta, copriamo la ciotola con della pellicola alimentare. La mettiamo in frigorifero e passiamo al resto degli ingredienti per assemblare le coppette di tiramisù al limone fresco.
Prepariamo la bagna, versando in un pentolino l’acqua, lo zucchero e il succo filtrato al colino di un limone. Mettiamo sul fuoco e aspettiamo fino a quando raggiunge la consistenza di uno sciroppo. Calcoliamo 5-6 minuti da quando bolle e spegniamo. Appena la bagna diventa tiepida, ma non prima, aggiungiamo il limoncello.
Adesso abbiamo tutto per montare i le nostre coppette di tiramisù al limone fresco. Inzuppiamo i savoiardi nella bagna, uno per volta, creando un primo strato sul fondo. Poi aggiungiamo la crema, ancora biscotti e ancora crema.
Mettiamo tutto in frigorifero tenendo le coppette al fresco per almeno 1 ora. Subito prima del servizio decoriamo con una fogliolina di menta e dei pezzetti di scorza di limone. Pratico e veloce, questo dessert è geniale.