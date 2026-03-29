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Un tesoro di 5 mila volumi in dono alla Biblioteca di Manfredonia

Manfredonia rafforza il legame con la propria storia e con uno dei patrimoni più significativi della Daunia attraverso una donazione che segna un passaggio importante negli studi archeologici e nella valorizzazione delle stele daunie.

La professoressa Maria Luisa Nava, tra le massime studiose delle stele daunie e protagonista, insieme al professor Silvio Ferri, delle ricerche che ne hanno determinato la scoperta e la notorietà internazionale, ha scelto di donare al Comune di Manfredonia la propria biblioteca specialistica: circa 5mila volumi dedicati all’archeologia, alla Daunia e alla storia antica.

Questa donazione è il risultato di un percorso di interlocuzione costruito con la professoressa Nava, con l’obiettivo di portare a Manfredonia non solo un patrimonio materiale, ma soprattutto un patrimonio di conoscenza. Nei giorni scorsi è pervenuta formalmente la proposta e stiamo ora avviando l’iter amministrativo per l’acquisizione del fondo e per la sua organizzazione all’interno della Biblioteca comunale.

Le stele daunie, scoperte negli anni Sessanta, rappresentano oggi un unicum archeologico e costituiscono il nucleo più significativo del patrimonio del Museo Nazionale di Manfredonia. A renderle note nel mondo è stato proprio il lavoro congiunto di Silvio Ferri e Maria Luisa Nava, che ha dato forma a un corpus di studi oggi riconosciuto a livello internazionale.

Il fondo sarà istituito presso la Biblioteca comunale con la denominazione “Silvio Ferri – Maria Luisa Nava” e sarà reso fruibile alla città e alla comunità scientifica, oltre ad essere inserito nel Sistema Bibliotecario Nazionale.

Questa iniziativa rafforza le basi scientifiche e culturali su cui stiamo lavorando per la piena valorizzazione delle stele daunie, anche in vista del percorso di candidatura a patrimonio UNESCO, come riconoscimento di un patrimonio che appartiene profondamente all’identità di Manfredonia e che merita di essere conosciuto e valorizzato.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura