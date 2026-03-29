Un ramoscello della domenica delle Sante Palme mi fa respirare il cuore che tace
Un ramoscello della domenica delle Sante Palme mi fa respirare il cuore che tace
Il sangue dell’ ulivo ,scorre al sole
come rami spezzati a bagnare il fiume ,che porta verso il mare
lungo la terra bruciata dall’arso seme.
Gocciolano gli alberi di limone,
come cero odoroso piangente
la paglia nell’aria orticante ,
sigilla la scorza del nespolo dal giallo colore, radiante alla
luce , di un giorno profumato di vita celeste,
come l’aria che mi libera la mente…
per un attimo, poi tutto vedo sanguinare,
questo momento del vietato morire
asfissiati delle brutte notizie del telegiornale,
dei giorni tutti uguali senza più distinguere,
a che giorno siamo – alla fine del mese di marzo …
ma l’anima non riesce a fiorire ,
questi mesi rubati senza capire…
ma un ramoscello delle palme;
mi fa respirare il cuore che tace
di Claudio Castriotta