Un posto al sole trame, Jimmy sarà preso da Mina davvero?

A Un posto al sole le trame propongono eventi non esattamente semplici. La bella Valeria Paciello è “riuscita” a far litigare un papà e un figlio, prima legati in modo indistruttibile. Le vacanze e la decisione da prendere, con chi trascorrerle ha prodotto tra Niko e Jimmy (Gennaro De Simone) un grande disaccordo, che sarà molto difficile superare.

Jimmy vede Valeria come un’estranea e non riesce ad affezionarsi

La donna è entrata a in famiglia, senza dare il tempo di far accettare la sua presenza. Chissà se ora qualcosa potrà cambiare. Da certo dialoghi, abbiamo inteso che il giovane Jimmy non pensa più a Cristina Ferri, anzi praticamente ha smesso di essere in contatto. Se un amore se ne va, un altro potrebbe essere alle porte e portare a risolvere tutti i problemi… di Valeria!

La Paciello ha una nipote e, neanche a dirlo, la giovane parente è vicinissima al suo ingresso in scena a Upas. Si chiama Mina e, con lei, tutta la situazione cambierà improvvisamente: sembra proprio che Jimmy avrà una sorta di colpo di fulmine per la ragazzina. Non ci sarà più alcuna guerra, né atteggiamenti bellicosi nelle prossime puntate della soap!

Valeria e la nipotina potrebbero nascondere qualcosa. Di che si tratterà??